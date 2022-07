Alep: Traiano recebe Bênção do Papa em apoio às Santas Casas

Das mãos do Bispo Emérito Dom Diamantino Prata de Carvalho

O deputado estadual Ademar Traiano (PSD), presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, recebeu, na manhã desta segunda-feira (25), das mãos do Bispo Emérito Dom Diamantino Prata de Carvalho a Bênção Apostólica do Papa Francisco em razão do apoio ao trabalho realizado pela Santa Casa de Curitiba e todas as Santas Casas do estado.

“É com prazer que entrego essa benção da sua Santidade Papa Francisco ao presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano, e à sua família. Bênçãos de Deus para o seu lavoro em favor da população do estado do Paraná e também àquilo que pode fazer e já tem feito em favor da nossa Santa Casa de Curitiba. Que essa bênção possa fortalecer seu trabalho em benefício dos irmãos e irmãs do Paraná”, disse Dom Diamantino, que estava acompanhado do diretor-geral corporativo da Santa Casa de Curitiba, Rogério Kuntz.

Traiano, emocionado com a bênção e o reconhecimento do trabalho realizado em prol da saúde da população do Paraná, disse que a Bênção Papal é um “alimento para a nossa alma”.

“O nosso trabalho e focado para servir a população permanentemente, despido de qualquer sentimento de vaidade. A nossa carreira e trajetória é focada na vocação, portanto, quando você faz algo vocacional, sempre o nosso desejo é estar presente no Paraná prestando serviço e servindo a população com muito amor. É isso que prega o nosso querido Papa Francisco, e a Santa Casa tem um trabalho sempre abnegado e não há como não estarmos presente e auxiliando em tudo o que for de interesse das Santas Casas do nosso Paraná”.