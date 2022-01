Trabalhamos para um MDB de todos, diz presidente Anibelli Neto

Nota Oficial do partido em relação a conversas normais com o PSD

Após seis meses da convenção estadual do MDB, ainda insistem no discurso de que o partido mudou de lado, mas se esquecem de dizer que a direção do partido, sejam as anteriores, a atual, ou as próximas, são escolhidas pelos votos de delegados que que representam as bases. Essa escolha, esse lado que eles criticam, obteve 76% dos votos, valor que representa um novo MDB para todos.

Nós aprendemos a fazer política de baixo para cima, e vamos mostrar a força do MDB num grande encontro que faremos nos próximos dias, onde vamos instituir os Coordenadores Regionais, que terão a missão de conversar com a militância e lideranças locais para que efetivamente possamos decidir o caminho que o MDB quer. Sem ninguém mandar, sem ninguém tomando as decisões de cima para baixo.

Recebemos o convite para ajudar o Governo do Estado, por isso a nossa intenção é ter uma ampla consulta com a militância, pessoas com história e identidade com o MDB, mas a nossa conversa é com os emedebistas de casa, não com os que saíram, que fugiram covardemente e não ficaram para fazer o bom enfrentamento, tampouco com quem está anunciando que vai sair. Sem sombra de dúvidas iremos juntos com toda a militância do MDB escolher qual será o melhor caminho.

Temos orgulho de ser emedebistas, orgulho de fazer parte dessa história e não vamos deixar de defender as bandeiras de luta em favor da população.

Enquanto presidente desse partido, o meu compromisso é com a minha consciência, com a minha biografia, com a minha história, com a minha família e, principalmente, fazer o MDB do Paraná voltar a crescer e ser referência.

*Anibelli Neto é deputado estadual e presidente do PMDB do Paraná

Leia também sobre a reunião: https://www.npdiario.com.br/comportamento/namoro-de-pmdb-com-governador-ratinho-junior-vira-noivado/