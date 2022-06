Tomazina participa de Seminário de Atenção Primária para a Saúde

Público-alvo foram os gestores e técnicos que trabalham no setor

O prefeito Flávio Xavier Zanrosso e os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde de Tomazina participaram nesta quinta-feira (23) do Seminário de Qualificação do Desempenho na Atenção Primária à Saúde (APS), promovido pelo Ministério da Saúde, do Governo Federal, com a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (SESA) e o Conselho de Secretários Municipais do Paraná (Cosems).

A atividade iniciou às oito horas, no Parque de Exposições Governador Ney Braga, e terminou nesta sexta-feira (24), em Londrina.

O público-alvo desta capacitação foram os gestores e técnicos que trabalham na qualificação da Atenção Primárias das duas macrorregiões do Paraná, norte e nordeste do Estado. Assim, cerca de 400 pessoas participaram dos dois dias de seminário, incluindo o município de Tomazina.

O objetivo foi promover um espaço de debates técnicos e troca de experiências entre as três esferas de governo, que fazem a gestão da Atenção Primária. A ideia é qualificar os processos de trabalho através da melhoria dos indicadores de desempenho do Programa Previne Brasil. O programa Previne Brasil foi instituído em 2019, estabelecendo um novo modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde, ou seja, alterando a forma.

A partir de agora, o Ministério da Saúde utiliza quatro critérios para enviar dinheiro à APS, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). São eles a capitação ponderada, o pagamento por desempenho, o incentivo para ações estratégicas e o incentivo financeiro com base em critério populacional de cada município.

O chefe do executivo tomazinense salientou que os investimentos no setor de saúde levaram o município a ser referência no Paraná, “ somos referência por termos atingido as metas do Ministério da Saúde e isso só foi possível porque acreditamos em nossa equipe e investimos pesado desde 2017 na qualificação, aquisição de equipamentos, reformas e ampliações de unidades (UBSs) e por, principalmente termos uma equipe comprometida com a população(Agência Criativa/David Batista/Foto: Foto: Vivian Honorato).