Tomazina inscreve projeto no prêmio Gestor Público

Tomazina, Sertaneja, Cambará e Figueira inscreveram dez projetos para concorrer Prêmio Gestor Público Paraná, iniciativa do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Paraná com apoio da Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas do Estado e AMP (Associação dos Municípios do Paraná). No total, 187 projetos foram inscritos por 77 prefeituras

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) destaca que o prêmio incentiva as boas práticas da gestão pública municipal. Para ele, esta é uma das mais importantes premiações do Brasil nesse segmento, com projetos que servem de referência para gestores públicos de todo o país.

O tema deste ano é “Assistência Social/Amparar e Capacitar para Crescer”. Agora, os projetos serão analisados até 15 de setembro e classificados por uma comissão julgadora até 21 de outubro. A lista dos vencedores será divulgada em 22 de outubro e a entrega dos prêmios deve ocorrer em 21 de novembro.

Tomazina — Com cinco projetos inscritos, Tomazina é a cidade do Norte Pioneiro que mais inscreveu iniciativas para concorrer ao prêmio. Um dos projetos envolve o fortalecimento da atividade cafeeira por meio do associativismo e destaca o papel da mulher empreendedora e produtora de cafés especiais.

Outro projeto destaca a formação de atletas, com aproveitamento do potencial turístico das corredeiras que cortam a cidade e atraem turistas ao município. Já o projeto Transparência Fácil incentiva a participação do cidadão na administração pública, facilitando o acesso às informações.

A integração família/escola, outra iniciativa da prefeitura, aumenta a participação dos pais na educação dos filhos incentivando o ensino em tempo integral. Já o projeto Espaço Vida traz a importância do investimento em qualidade de