Tomazina esclarece sobre a vacinação

A prefeitura de Tomazina esclarece que os Agentes de Saúde estão entrando em contato com as pessoas a serem vacinadas, conforme o cadastro da Secretaria Municipal da Saúde.

Segue rigorosamente todos os protocolos do Ministério da Saúde

Portanto, pedem tranquilidade à população, pois as pessoas à serem vacinadas, tanto para a 1ª , quanto para a 2ª dose, certamente, serão contatadas pelos Agentes de Saúde.

Como desde o início da pandemia, seguem rigorosamente, todos os protocolos do Ministério da Saúde e orientações da 19ª Regional da Saúde.

Foi iniciada a vacinação do grupo de idosos, em escala decrescente, de 69 à 65 anos, sendo que, nos próximos dias, será dada continuidade à vacinação dos idosos de 66 anos de idade e, no momento, estão sendo aplicadas as segundas doses às pessoas já vacinadas.