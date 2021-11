Temer participa de articulação política no Palácio Iguaçu

Almoço no Palácio do Iguaçu contou com a presença do ex-Presidente da República

Nesta quarta-feira, dia 03, foi realizado um almoço no Palácio Iguaçu, em Curitiba, com a presença do ex-presidente Michel Temer.

Além do ex-Presidente da República, também estavam no almoço o governador Carlos Massa Ratinho Junior, o vice, Darci Piana, o Secretário da Casa Civil, Guto Silva,o deputado e presidente do MDB, Anibelli Neto, o prefeito de Curitiba, Rafael Greca e o ex-governador Orlando Pessuti (MDB), que e se articula para ser candidato das eleições do próximo ano.

Pessutão vai postular uma vaga na Câmara dos Deputados ou de Senador.