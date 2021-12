Sondagem indica que 76% são a favor da Lava Jato

Pesquisa nacional do Instituto Dataveritas em parceria com o IRG e a Uninter

Pesquisa nacional do Instituto Dataveritas em parceria com o IRG e a Uninter divulgada nesta sexta-feira, 24, aponta que 76% da população são a favor da Operação Lava Jato, iniciada em março de 2014 e “uma das maiores iniciativas de combate à corrupção e lavagem de dinheiro da história recente do Brasil”, segundo o MPF (Ministério Público Federal).

Os contrários à operação somam 20% e não sabe/não respondeu, 4%. Para 69%, a Lava Jato fez mais bem ao Brasil e 25%, consideram que faz mal ao país. Os que não opinaram ou não responderam somam 6%.

Sobre a continuidade da operação, 64% responderam que “sim” souberam do fim da Lava Jato, enquanto 35% afirmaram que “não” tiveram conhecimento e 1% não soube/não respondeu.



Regiões

O maior apoio da Lava Jato está nas regiões norte (83%) e centro-oeste (82%). Na sequência estão as regiões sul (79%), sudeste (77%) e nordeste (70%). Os moradores do norte (80%) e centro-oeste (76%) são os que consideram que a operação fez mais bem ao Brasil. Este percentual positivo atingiu 72% no sul , sudeste (71%) e nordeste (61%).



Escolaridade

Em relação à escolaridade, a operação teve apoio similar nas três faixas pesquisadas: ensino médio completo ou incompleto (80%), ensino superior completo ou incompleto (78%) do analfabeto ao ensino fundamental completo (71%).

Idade

O maior apoio se concentra na faixa etária entre 16 e 24 anos (82%), entre 25 a 34 anos (79%), de 35 a 44 anos (79%), de 45 a 59 anos (75%) e acima de 60 anos (68%).



Renda familiar

A Lava tem maior ainda entre os que renda familiar com mais de R$ 5,5 mil (84%), de R$ 3,3 mil a R$ 5,5 mil (79%), de R$ 1,1 mil a R$ 2,2 mil (78%), de R$ 2,2 mil a R$ 3,3 mil (75%), até um salário mínimo e R$ 1,1 mil (73%), não declarou rendimento (63%) e sem rendimento (37%).

Dados