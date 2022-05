Siqueira Campos investe em cursos profissionalizantes

Em parceria com o Sistema S na cidade

Durante a entrega de certificados de curso Cursos de Preparo de Massas Frescas, ocorrida no fim de semana em Siqueira Campos, o gerente regional do Senac, Antenor de Matos Pinheiro, anunciou que o Senac investirá R$ 100 mil reais em cursos profissionalizantes com suas unidades móveis de ensino (carretas do conhecimento), no município. A entrega dos certificados contou com a presença do prefeito Luiz Henrique Germano e do vice Paulo Cesar Leite dos Santos, ‘Paulão’.

No decorrer do evento o gerente do Senac anunciou a vinda ca Carreta nos próximos meses trazendo novos cursos. Segundo o prefeito a solicitação da carreta havia sido feita pela prefeitura em 2021, “geralmente a resposta e processos burocráticos do Senac, pela grande demanda, levam muito mais tempo, entretanto, o Agenor além de trazer os certificados para os alunos que concluíram o curso, nos traz mais essa ótima notícia para nossa comunidade”, aponta Germano. Segundo o gerente Antenor, “a cidade de Siqueira Campos tem feito por merecer, com a prefeitura dando total suporte para a realização dos cursos, bem como a divulgação que tem atraindo dezenas de interessados, com grande aceitação e frequência dos participantes” disse Antenor, que informou ainda que a carreta deve chegar já no 2º semestre deste ano.

O Departamento Social anunciou durante o mês de abril que também está previsto para o 2º semestre deste ano a vinda da Carreta do Senai, “são duas oportunidades para que nossos munícipes possam concluir e enriquecer seus currículos com cursos profissionalizantes aqui em nossa cidade”, disse Paulão (Reportagem: Agência Criativa).