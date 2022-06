Sedu homologou a licitação para asfalto em Guapirama

Pedido do deputado estadual Cobra Repórter

A secretaria estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedu) homologou a licitação para pavimentação asfáltica em vias urbanas do Distrito Industrial de Guapirama.

“Esta foi uma reivindicação que chegou até mim através do prefeito de Guapirama, Edui Gonçalves (Dudu), o vice-prefeito Nagib e os vereadores da base que estão conosco construindo uma cidade mais próspera junto com o governador Ratinho Junior”, disse o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo.

A pavimentação inclui serviços como terraplenagem, revestimento, meio-fio com sarjeta, sinalização de trânsito, urbanização. O valor é de R$ 819.438,55.