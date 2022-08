Santo A. da Platina completará 108 anos no dia 20 de agosto

Comemoração contará com a 50ª edição da Efapi

O prefeito Professor Zezão Coelho Neto (Podemos) convidou o deputado estadual Luiz Claudio Romanelli (PSD) para as comemorações dos 108 anos de Santo Antônio da Platina. A “Cidade Joia” faz aniversário no dia 20 de agosto. “Será uma grande festa que começa com ações de saúde preventiva e termina com shows e exposição”, avisa o prefeito.

O parlamentar lembra que Santo Antônio da Platina avança com investimentos em vários setores. “As obras em andamento representam mais de R$ 6,7 milhões em recursos do Estado. Outros R$ 11 milhões já foram investidos e as obras finalizadas. São quase R$ 18 milhões repassados, em parceria com a Assembleia Legislativa, o que ajuda Santo Antônio da Platina a avançar em direção ao futuro, com mais qualidade de vida”, avalia o deputado.

Na programação de aniversário está o concurso, entre 27 candidatas, que vai escolher neste sábado, 6, a Rainha da Efapi (Exposição-feira Agropecuária, Industrial e Comercial). A tradicional cavalgada da Efapi acontece domingo, 14, Dia dos Pais, a partir das 10 horas.

Já no dia 17 será a abertura oficial da Efapi, uma das maiores feiras do agronegócio paranaense, com show de George Henrique e Rodrigo e Ana Castela. Dia 18, terá rodeio e o show da dupla César Menotti e Fabiano. Dia 19, tem Roupa Nova e em 20 de agosto, dia do aniversário da cidade, quem se apresenta é a cantora Naiara Azevedo. Rick e Renner encerram a festa no domingo, 21.

Paraná em Ação — Ainda na programação, a feira de serviços Paraná em Ação, uma ação conjunta do Governo do Paraná e Prefeitura. A feira, que será na quadra da Paróquia Santo Antônio de Pádua (ao lado da igreja matriz), acontece de 10 a 12 de agosto.

Durante os cinco dias da feira, serão realizadas ações da Secretaria Estadual da Justiça, Família e Trabalho. “Será a oportunidade de as pessoas poderem solicitar serviços, como emissão de documentos pessoais (RG e CPF), orientação jurídica, atendimentos da Copel e Sanepar, tarifas sociais, tributação e atendimentos da Unidade Móvel, entre outros”, aponta o prefeito.

Ainda durante a feira, será disponibilizado o “Ônibus Lilás”, que atua no enfrentamento à violência contra a mulher. A feira será das 9 às 17 horas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone:(43) 3534-8725.

Desde o início deste mês, a prefeitura está com a campanha “Agosto Dourado”, que incentiva o aleitamento materno. “Durante todo o mês são realizadas palestras e transmitidas lives ao vivo por meio das redes sociais, direcionadas a profissionais que atuam na área e também às mães atendidas pelo SUS (Sistema Único de Saúde)”, explica o prefeito.