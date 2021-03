Santana do Itararé ganha dois aparelhos de ultrassonografia

Equipamentos adquiridos por indicação de Romanelli e Guerrinha

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) confirmou nesta terça-feira, 30, a entrega de dois novos aparelhos de ultrassonografia para a Prefeitura de Santana do Itararé. Os equipamentos foram adquiridos por meio de indicação de Romanelli, em parceria com o deputado Luiz Fernando Guerra (PSL). Roma explicou que os aparelhos são de última geração e vão promover melhor atendimento aos pacientes da cidade, sobretudo às gestantes.

“É importante que os atendimentos à saúde nos pequenos municípios sejam ampliados e melhorados, evitando deslocamentos para a realização de exames simples. Assim, além de garantir atendimento rápido e eficiente, também evitamos que esses pacientes corram risco de contaminação pela Covid-19”, disse o Primeiro secretário da Alep (Assembleia Legislativa).

O prefeito José de Jesus Izac (PT) destacou que os novos aparelhos reforçam o atendimento da Secretária de Saúde e garantem a realização de vários exames. “Agradeço ao apoio dos deputados Romanelli e Guerra, que sempre olham com carinho para Santana do Itararé. Fico feliz com essas novas aquisições, pois são aparelhos que proporcionam acesso a vários exames sem precisar sair da cidade”, conclui.

A secretária municipal de Saúde, Luciene Rodrigues (foto) também agradeceu.