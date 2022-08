Sandro Alex e Zezão visitam o NPDIARIO

No stand do jornal durante evento na “Cidade Joia”

O deputado federal Sandro Alex visitou a Exposição Feira Agropecuária e Empresarial de Santo Antônio da Platina (EFAPI) na noite de sábado, 20. Acompanhado do prefeito Zezão e de várias outras autoridades, ele esteve no recinto e acompanhou a programação, visitando também o estande do Npdiario.

“Uma grande feira que tem atraído pessoas de todo o Norte Pioneiro e alavancado a economia do município de Santo Antônio da Platina e região retornou, após dois anos de Pandemia”, comenta Sandro Alex.

Esta edição da EFAPI foi especial, pois o evento completou 50 anos e juntamente com a comemoração dos 108 anos do município de Santo Antônio da Platina. Os shows foram com entrada franca, rodeio, parque de diversões, Prova dos 3 tambores, entre outras atividades.

Estande Npdiario EFAPI Expo 2022

