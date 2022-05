Sancionada lei do deputado Anibelli

Denomina trecho da PR-539 em Marilândia do Sul

Foi sancionada pelo Governo do Estado, a Lei 21.035/2022, de autoria do deputado Anibelli Neto (MDB), que denomina de Rodovia Vinicius José da Costa, o trecho da PR-539 que liga o município de Marilândia do Sul ao entroncamento com a BR-376.

Vinicius José da Costa era vereador de Marilândia do Sul e faleceu no dia 23 de março de 2021, aos 33 anos, no município de Apucarana, vítima da Covid-19.

Anibelli Neto, autor da proposta, lembra que Vinicius foi um cidadão muito querido e respeitado no Município de Marilândia do Sul. “Por toda a sua vida estabeleceu uma convivência de respeito e amizade com toda a população, sempre pronto para ajudar quem quer que fosse”, disse o deputado.

A trajetória política de Vinicius teve início em 2012, se elegendo para vereador. Em 2016 foi eleito novamente sendo o mais votado, com 439 votos. Por duas vezes foi presidente da Câmara de Vereadores, nos biênios de 2015/2016 e 2017/2018.

Anibelli destaca que o jovem vereador foi uma referência como político. “Ele tinha sonhos, ideais e um amor muito grande pela cidade, era companheiro e amigo para todas as horas, tendo uma enorme capacidade de liderança e simplicidade para lidar com as mais variadas situações”, pontuou.

“Vinicius não media esforços para defender os interesses do povo, deixando seu exemplo de honestidade por onde passava. A denominação da rodovia que dá acesso ao Município de Marilândia do Sul é uma justa homenagem, que registrará para posteridade a lembrança de um cidadão tão querido e que tanto fez para o bem-estar de sua população”, justificou Anibelli Neto.