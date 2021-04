Rubens pede audiência para debater ajuda internacional

O vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, deputado federal Rubens Bueno (Cidadania-PR), pediu a realização, nos próximos dias, de uma audiência pública na Câmara para debater o agravamento da Covid nos estados e municípios e os caminhos para viabilizar a ajuda internacional que vem sendo solicitada por prefeitos.

No requerimento de audiência, o parlamentar argumenta que a Câmara tem o dever de se juntar aos esforços de prefeitos pela ampliação, sem restrições, da luta contra a Covid-19. Em vídeo, elaborado e divulgado pela Frente Nacional de Prefeitos ( FNP) no último final de semana, os gestores de oito cidades brasileiras tentam sensibilizar a comunidade internacional para os graves problemas nos municípios. O apelo foi feito pelos prefeitos do Rio de Janeiro, Florianópolis, Salvador, Fortaleza, Aracaju, Belém, Caruaru e Pelotas.

“O Brasil vive o pior momento da pandemia da Covid-19. São mais de 3 mil pessoas que perdem a vida diariamente, faltam UTIs, leitos em hospitais, equipamentos, oxigênio e insumos. O colapso na área da saúde também tem sérios reflexos na economia e no turismo. E os prefeitos tem razão de cobrar essa ajuda em face do agravamento da crise sanitária e do ‘bate cabeça’ das autoridades federais”, disse Rubens Bueno ao defender a reunião.

Para a audiência, o deputado sugere a participação do presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), Jonas Donizete, e de representantes do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Saúde.