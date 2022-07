Rubens Bueno está entre os 100 Cabeças do Congresso Nacional

Pela 14ª vez parlamentar paranaense se destaca

O deputado federal Rubens Bueno (Cidadania-PR) foi apontado pela 14ª vez na lista dos “100 Cabeças do Congresso Nacional”. A relação, que aponta os 69 parlamentares mais influentes da Câmara e os 31 do Senado é publicada anualmente pelo Diap (Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar) e a deste ano foi divulgada na última sexta-feira, 15. Dos 33 parlamentares do Paraná, apenas sete aparecem na lista e Rubens Bueno é o que por mais tempo figura nesse ranking.

Neste ano de 2022, Rubens Bueno é destacado na pesquisa como formulador e está seguidamente na lista desde que retornou ao Congresso em 2011. Em 2001 e 2002, ele também figurou entre os 100 melhores parlamentares, o que lhe dá, ao todo, dentre os 17 anos de mandato na Câmara, 14 anos como integrante da elite do Parlamento brasileiro.

“Esse é um reconhecimento não só do trabalho que realizamos na Câmara, mas também com todos os eleitores que nos confiaram o seu voto e nos ajudam a atuar no mandato. Desde meu primeiro ano como deputado presto contas anualmente, em todos os municípios do Paraná, das ações que desenvolvo no Parlamento. E nesses encontros também recebo centenas de contribuições e ideias, muitas delas que se transformaram em projetos. Nosso compromisso é com a ética, transparência e responsabilidade com o desenvolvimento do país”, resumiu o Rubens Bueno.

Definição

Os “Cabeças” do Congresso Nacional são, na definição do DIAP, aqueles parlamentares que conseguem se diferenciar dos demais pelo exercício de todas ou algumas das qualidades e habilidades consideradas no levantamento. Entre os atributos que caracterizam um protagonista do processo legislativo, estão a capacidade de conduzir debates, negociações, votações, articulações e formulações, seja pelo saber, senso de oportunidade, eficiência na leitura da realidade, que é dinâmica, e, principalmente, facilidade para conceber ideias, constituir posições, elaborar propostas e projetá-las para o centro do debate, liderando sua repercussão e tomada de decisão. Enfim, é o parlamentar que, isoladamente ou em conjunto com outras forças, é capaz de criar seu papel e o contexto para desempenhá-lo.

Confira o levantamento completo: https://www.diap.org.br/images/stories/cabecas_2022_resumo_imprensa.pdf