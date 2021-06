Romanelli está bem de saúde

Parlamentar já tinha recebido as duas vacinas mas está em isolamento

O primeiro secretário da Alep (Assembleia Legislativa do Paraná), Luiz Cláudio Romanelli (foto) testou positivo em exame do coronavírus nesta segunda-feira, dia 31, em Curitiba.

“Recebi meu teste para a Covid-19 e infelizmente foi detectado o coronavírus. Já tomei as duas doses da vacina, estou com 51% de neutralizantes, por isso a doença deve ser leve. Vou permanecer trabalhando em isolamento e seguir todos os protocolos de saúde. Com a graça de Deus vai dar tudo certo. Peço aos que tiveram contato comigo nestes últimos dias fiquem alertas para quaisquer sintomas. No mais, cuidem-se e vacinem-se quando puderem”, disse.