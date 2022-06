Romanelli propõe esportes paralímpicos nas escolas públicas

Especificamente na disciplina de Educação Física



O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) solicitou nesta terça-feira (21) a inclusão de esportes paralímpicos na disciplina de Educação Física em toda a rede estadual pública de ensino. O requerimento foi aprovado na Assembleia Legislativa e encaminhado aos secretários Renato Feder (Educação e Esporte) e João Carlos Ortega (Casa Civil).

O parlamentar explica que o tema trabalhado no ambiente escolar vai oferecer conhecimento sobre as práticas esportivas para pessoas com deficiência e despertar o senso de empatia nos estudantes. Segundo ele, a proposta surgiu de uma solicitação do vereador Cristiano Leite Ribeiro (PSD), o Todão, de Cornélio Procópio.

“A inclusão social no ambiente escolar traz a equiparação de oportunidades, a mútua interação de pessoas com e sem deficiência e o pleno acesso aos recursos da sociedade”, justifica o deputado no requerimento. “Com essa ação estaremos criando o ambiente para que o Paraná seja o Estado pioneiro de inclusão social esportiva dentro do ambiente escolar”, acrescenta.