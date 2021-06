Romanelli pede vacinação de catadores de recicláveis

“São trabalhadores que desempenham importante papel social e estão permanentemente expostos”



O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) enviou expediente ao secretário estadual da Saúde, Beto Preto, para que catadores de produtos recicláveis sejam incluídos nos grupos prioritários de vacinação contra a Covid-19.

“São trabalhadores que desempenham importante papel social, sobrevivem da coleta e estão permanentemente expostos. É justo que estejam entre os grupos prioritários”, afirmou o deputado.

Romanelli defende que todos os trabalhadores que executam serviços essenciais, que não podem ser descontinuados mesmo com o agravamento da pandemia, precisam ter prioridade da vacina. O deputado foi um dos primeiros a solicitar a imunização de agentes de segurança, profissionais do magistério e transporte.

Recentemente, também requereu a vacina para universitários da área de saúde. A solicitação é para alunos de medicina, enfermagem, fisioterapia, dentre outros, que podem reforçar o atendimento médico-hospitalar.

O pedido de vacina para catadores é uma iniciativa do deputado estadual Goura (PDT) e recebeu a adesão de outros nove parlamentares.