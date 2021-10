Romanelli participa hoje do encontro estadual do PSB Mulher

Deputados Aliel Machado, Luciano Ducci, Artagão Junior, Alexandre Curi, Jonas Guimarães e Thiago Amaral também

O deputado Luiz Cláudio Romanelli participa nesta sexta-feira, 22, e sábado, 23, em Foz do Iguaçu, do encontro estadual do PSB Mulher. As reuniões serão no Hotel Viale Cataratas e terão a presença dos presidentes nacional e estadual do partido, Carlos Siqueira e Severino Araújo; e ainda dos deputados Aliel Machado, Luciano Ducci, Artagão Junior, Alexandre Curi, Jonas Guimarães e Thiago Amaral.

Na pauta: autorreforma na perspectiva do gênero feminino, conjuntura política estadual e nacional, criação das secretarias municipais das mulheres, filiação de lideranças, eleições 2022 – as novas regras da reforma política, e a formação de chapa de mulheres,

Estão confirmadas ainda as presenças da secretária nacional do PSB Mulher, Dora Pires; da vice-governadora do Espírito Santo, Jaqueline Moraes; da secretária estadual de Mulheres do Rio Grande do Sul, Maria Luíza Loose; prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, presidentes municipais e secretárias de mulheres.

ENCONTRO ESTADUAL DO PSB MULHER

Local: Foz do Iguaçu – Hotel Viale Cataratas

Data: 22 (sexta-feira) e 23 (sábado)

Endereço: Avenida das Cataratas, 2420 – Vila Yolanda. Horário: das 9h às 12h e das 14h às 18h (sexta-feira) – e das 9h às 12h (sábado).