Romanelli participa de Encontro de Mulheres do PSB

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) participa nesta sexta-feira, 22, e sábado, do Encontro Estadual de Mulheres do PSB, que acontece em Foz do Iguaçu. Na abertura do evento, o parlamentar afirmou que o partido defende causas voltadas ao bem comum e por isso tem uma forte identificação com o universo feminino. “O PSB tem alma feminina”, ressaltou Romanelli.

Para ele, o PSB construiu um programa de políticas públicas para promover a inclusão social, e tem uma visão do mundo sustentada na solidariedade e na oferta de oportunidades para todos. “Não é cada um por si. Nosso propósito é não deixar ninguém para trás”, afirmou o deputado no encontro que reúne lideranças femininas, prefeitas e vereadoras que integram a legenda.

O deputado Romanelli também destacou que a missão do PSB, a partir de suas proposições e política, é ajudar a “construir um país com características brasileiras”. “Não precisamos copiar o modelo de ninguém”, afirmou Romanelli, que reafirmou a necessidade da defesa da democracia e das liberdades conquistadas pelo esforço dos brasileiros.

Segundo o parlamentar, a representatividade do PSB segue constante evolução e consolida ideais defendidos por socialistas históricos como João Mangabeira, Miguel Arraes e Eduardo Campos. Romanelli fez questão de elogiar a condução da legenda pelo atual presidente, Carlos Siqueira. “O PSB atua em todo o País de forma estruturada”, considera o deputado.

Ócio destrutivo – Ele também fez críticas ao governo Jair Bolsonaro. Para ele, o presidente pratica o que pode ser classificado como ócio destrutivo. Para Romanelli, o enfrentamento à pandemia demonstra a incapacidade da gestão federal.

“É um governo de apelo à mentira. Ficaram meses defendendo remédios sem eficácia, brigando contra o voto eletrônico. Enquanto isso contamos 600 mil mortes e milhões de pessoas passando fome”, pontuou o deputado.

Temas – O evento do PSB tem como objetivo discutir a Autorreforma na perspectiva do gênero feminino, a conjuntura política estadual e nacional, a criação das secretarias municipais das mulheres, a filiação de lideranças do Estado, a formação de chapas femininas e as novas regras para as Eleições 2022.

O encontro teve a participação dos deputados federais Aliel Machado e Luciano Ducci, do presidente nacional do partido, Carlos Siqueira; da secretária nacional do PSB Mulher, Dora Pires; da vice-governadora do Espírito Santo, Jaqueline Moraes; da secretária estadual de Mulheres do Rio Grande do Sul, Maria Luíza Loose; prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, presidentes municipais e secretárias de mulheres.