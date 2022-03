Romanelli participa da ExpoLondrina e de evento em Carlópolis

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) participa nesta sexta-feira, 1º de abril, e sábado, 2, da abertura da Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina e das comemorações dos 115 anos de emancipação político-administrativa de Carlópolis. Os dois eventos fazem parte da agenda de Romanelli que começa nesta quinta-feira, 31, e inclui ainda um roteiro de sete cidades no Norte do Paraná.

Na quinta-feira, às 11h, Romanelli entrega uma viatura da Polícia Militar e um caminhão compactador de lixo ao prefeito de Figueira , Zé Carlos (União Brasil). Em Jundiaí do Sul , entrega um veículo para a saúde e vistoria obras com o prefeito Eclair Rauen (União Brasil).

Em Santa Amélia , às 17h, o deputado visita o Colégio Estadual Calírio Alves dos Santos e após às 18 horas, tem encontro com vereadores e lideranças da cidade e região.

Na sexta-feira, às 7h30, Romanelli concede entrevista à Rádio FM 104 e às 10h30, entrega um caminhão poliguindaste ao prefeito de Sertaneja , Jamison Donizete da Silva (PSD). A partir das 16h, participa da abertura da ExpoLondrina.