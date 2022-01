Romanelli já recebeu 15 prefeitos somente em janeiro

Deputado iniciou 2022 com uma extensa agenda de compromissos em defesa dos municípios que representa

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) iniciou 2022 com uma extensa agenda de compromissos em defesa dos municípios que representa na Assembleia Legislativa. Desde os primeiros dias do ano, foram várias reuniões com setores do Governo do Estado para agilizar obras e projetos apresentados pelos prefeitos. Nas últimas semanas, 15 prefeitos foram recebidos no gabinete do parlamentar.

“Temos muitas demandas dos prefeitos para a realização de obras e projetos em favor da população dos nossos municípios. Desde os primeiros dias do ano, estamos numa verdadeira força-tarefa para agilizar a liberação de recursos junto ao governo estadual e a receptividade às nossas reivindicações tem sido muito boa”, disse Romanelli.

Nesta semana, Romanelli esteve com o chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega, acompanhado dos prefeitos de Santa Cruz de Monte Castelo, Fran Boni (PSD), e de Cambará.. Os temas tratados foram o fortalecimento do ensino superior, obras nas áreas de habitação, educação, pavimentação urbana e rural, assistência social e saneamento, além de recursos para o fomento econômico.

“Temos um processo bem adiantado para a estadualização da Facinor (Faculdade Intermunicipal do Noroeste do Paraná), que é uma demanda antiga e que está avançando bem em razão da intervenção do deputado Romanelli”, explica Fran Boni. “O processo já está aprovado em todas as instâncias e fizemos uma nova reunião na Casa Civil pedindo para que o processo seja encaminhado de forma positiva, para que tenhamos este importante reforço no ensino superior na nossa região”, afirmou o prefeito.

Fran Boni ressalta ainda o encaminhamento de outras questões importantes para a cidade, como a construção de um barracão industrial, um novo Centro de Referência em Assistência Social, projetos de pavimentação urbana, novos conjuntos habitacionais, fornecimento de água para o distrito industrial e do ginásio de esportes de Ivaína

Jamison Donizete da Silva (PSD), prefeito de Sertaneja, recebeu apoio do deputado no encaminhamento de projetos de construção de casas populares por meio do programa Casa Fácil, executado pela Cohapar. O município também deve receber um posto da Polícia Ambiental e pretende construir um parque urbano com recursos do Estado.