Romanelli entrega ambulância para Jundiaí do Sul

Nesta quinta-feira num investimento de R$ 170 mil

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) entregou nesta quinta-feira, 1º de julho, uma ambulância para a prefeitura de Jundiaí do Sul. O investimento é de R$ 170 mil e vai garantir o atendimento e transporte dos pacientes com mais agilidade e segurança.

“O Estado investe para garantir que os municípios paranaenses tenham melhorias em diversos setores. Na Saúde, há um esforço conjunto com a Assembleia Legislativa para que todas as cidades sejam atendidas, com o investimento em transporte seguro e atendimento rápido”, disse o primeiro secretário da Alep (Assembleia Legislativa).

“Os casos mais graves são encaminhados a outros hospitais da região e do Estado. Com esse investimento, a saúde municipal consegue atender com muito mais agilidade, transportando esses pacientes com rapidez, o que pode ajudar a salvar muitas vidas”, sublinhou o prefeito Eclair Rauen.