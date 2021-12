Romanelli é homenageado pela Defensoria Pública do Paraná

A Medalha do Mérito da Defensoria também foi entregue ao presidente do TJ

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) foi homenageado nesta terça-feira (14) pela Defensoria Pública do Estado do Paraná pelo trabalho de fortalecimento da instituição. A Medalha do Mérito da Defensoria também foi entregue ao presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargador José Laurindo.

Romanelli agradeceu a homenagem e disse que a Defensoria tem realizado um trabalho extraordinário em favor da população mais carente. “O Paraná tem orgulho da Defensoria que vem sendo construída. Uma instituição que supera as dificuldades e está cada vez mais próxima da população facilitando o acesso à justiça à população mais carente. A homenagem só aumenta a minha responsabilidade de trabalhar pelo fortalecimento da instituição”.

A parceria da Defensoria com a Assembleia, segundo Romanelli, resultou na abertura de um posto de atendimento na sede do Legislativo. “Em um mês de funcionamento, a procura pelo local aumentou em cinco vezes. Um ambiente próprio e preparado para atender quem mais precisa. Sem filas, sem burocracia e com o objetivo de resolver os casos rapidamente”, disse.

PORTA-VOZ – A Medalha do Mérito foi proposta na gestão do ex-defensor público-geral do Estado, Eduardo Abraão, que esteve à frente da instituição até outubro deste ano. Abraão afirmou que Romanelli auxiliou diretamente na conquista de diversos avanços orçamentários, estruturais e na carreira dos defensores. “É um grande porta-voz externo da Defensoria”, frisou.

Abraão explicou que entre 2017 e 2021, a Defensoria apresentou 19 projetos na Assembleia Legislativa que foram transformados em lei. “E em todos, o deputado Romanelli foi o condutor das tratativas junto ao Governo do Estado e aos outros poderes”.

O atual defensor público-geral do Estado, André Giamberardino disse que homenagem “é uma forma de reconhecimento e gratidão por todo o apoio do deputado Romanelli à causa da Defensoria, que é uma causa pelos que mais precisam do Estado”.

MEDALHA – A Medalha do Mérito da Defensoria foi aprovada por meio da lei 19579, de 04 de julho de 2018, e é entregue às autoridades civis e militares, pessoas da sociedade civil e pessoas jurídicas, que tenham contribuído de maneira excepcional para o engrandecimento da instituição ou atuado efetivamente na causa dos necessitados.