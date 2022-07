Romanelli elogiado por centenas de líderes em Cornélio

Política é instrumento de mudança da realidade que nos cerca

O deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli (PSD) participou nesta sexta-feira, 15, de um encontro com lideranças políticas de todo o Estado para avaliação do mandato e confirmação da pré-candidatura para a Assembleia Legislativa nas eleições de 2 outubro.

A mobilização reuniu cerca de 400 pessoas em Cornélio Procópio e reuniu cinco deputados, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e lideranças das 49 cidades da mesorregião do Norte Pioneiro no lançamento de sua pré-candidatura à reeleição em 2 outubro. O governador Ratinho Junior (PSD) participou em pronunciamento em vídeo.

O chefe do executivo platinense, Professor Zezão, destacou a credibilidade e influência que o parlamentar mantém em todo o Paraná. E mencionou os recursos viabilizados para o desenvolvimento econômico de Santo Antônio da Platina.

Romanelli salientou a importância da ação política para resolver os problemas da sociedade. “Política é o instrumento para mudar a realidade que nos cerca. Ela só tem sentido se for para melhorar a vida das pessoas”, declarou ele. “Quem está na política é para servir, para resolver os problemas da sociedade. Temos que ser parte da solução e não do problema”, afirmou.

Segundo o Primeiro secretário da Alep, a vida pública não é uma atividade fácil, mas quem está nela não tem o direito de ficar reclamando. “A política é um campo árido e não um concurso de beleza e simpatia. É preciso ter posições e manter a coerência. Ela nos dá a possibilidade de fazer nesta nossa passagem terrena algo que transforme e melhore a vida das pessoas”, disse o deputado.

Parceria – Amin Hannouche (PSD), prefeito de Cornélio Procópio e anfitrião do encontro, afirmou que o deputado Romanelli ganhou o respeito do Norte, do Norte Pioneiro e de outras regiões que ele atende na Assembleia Legislativa pelo trabalho em favor dos municípios. “Um parlamentar que está sempre presente para ajudar a solucionar problemas e estimular o desenvolvimento socioeconômico das nossas cidades”, disse.

Hannouche lembrou que já atua em parceria com o deputado há duas décadas e que conhece a capacidade do parlamentar de resolver as demandas dos municípios. “Ele constrói relações que vão além da política”, disse. “Nós temos uma relação de amizade, de irmandade, e eu tenho um enorme respeito pelo ser humano que ele é. O Romanelli faz a política do bem e terá uma brilhante vitória nas eleições por todo trabalho que realiza como deputado estadual”.

Participação – O governador Ratinho Junior (PSD) fez um pronunciamento por vídeo, enaltecendo a boa parceria construída com o deputado ao longo dos últimos três anos. O encontro também contou com a presença do ex-governador Beto Richa (PSDB) e reuniu prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e lideranças de diversas regiões do Paraná.

Também participaram a deputada federal Luísa Canziani (PP), os deputados federais Pedro Lupion (PP), Sandro Alex (foto principal) e Aliel Machado (PV), além do deputado estadual Guto Silva (PP) – pré-candidato ao Senado.