Romanelli é o melhor para Bandeirantes, assegura Celso Silva

Ex-prefeito de Bandeirantes é liderança estadual que é parceiro há décadas do parlamentar

O ex-prefeito de Bandeirantes, Celso Silva afirmou nesta sexta-feira, 5, em entrevista para a rádio Cabiúna, que o deputado estadual Luiz Claudio Romanelli (os dois, na foto) assegura um importante apoio para o desenvolvimento do município e por isso tem o reconhecimento da população. Segundo ele, há uma mobilização muito grande da sociedade para que o parlamentar renove o mandato na Assembleia Legislativa.

“Respeitamos muito a opção (política) individual, mas temos que entender que ela está muito abaixo da opção coletiva. O Romanelli é uma opção coletiva”, afirmou Celso. O ex-prefeito fez um relato dos recursos liberados por Romanelli para obras e ações na cidade ao longo dos últimos anos e estimou que só para construção de moradias populares o deputado viabilizou cerca de R$ 100 milhões.

Na visita a Bandeirantes, Romanelli foi recebido por mais de 50 lideranças. “Foi um ótimo encontro, com tanta gente querida e amiga. Muito importante a gente receber este calor humano, esta solidariedade e as manifestações de companheirismo”, afirmou.

“Sempre tenho Bandeirantes no meu pensamento e é por isso que me sinto em casa. Conheço bem a cidade, conheço bem os desafios e conheço bem as pessoas. Sei muito bem o que a gente já fez juntos, mas agora temos que olhar para frente e encontrar soluções para as demandas do município e da sua população”, afirmou o deputado na rádio Cabiúna.

Segundo o Primeiro secretário da Alep, a cidade hoje exerce um papel regional fundamental. Ele listou, entre outras áreas atendidas, os avanços e conquistas para o campus da Uenp (Universidade Estadual do Norte Pioneiro). “Há uma enxurrada de ações locais para beneficiar a coletividade”, acrescentou Celso Silva, citando como exemplos creches, colégio profissionalizante e o quartel dos bombeiros.