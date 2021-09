Romanelli defende estruturação do corpo de bombeiros de Ibaiti

Ele liderou comitiva de prefeitos do NP com Guto Silva

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) defendeu nesta terça-feira, 14, o fortalecimento da estrutura de bombeiros de Ibaiti. Atualmente o Corpo de Bombeiros Comunitários local é uma unidade mista, com oito agentes municipais atuando na Defesa Civil, e um soldado bombeiro militar. O serviço, subordinado ao 7º SGBI de Santo Antônio da Platina, tem dificuldades de atender as ocorrências no município e em outras cidades da região. O pedido de reforço foi feito durante reunião com o chefe da Casa Civil, Guto Silva (foto).

“A ideia é buscar organizar e readequar a estrutura, com mais profissionais”, disse Romanelli. “Há uma ação conjunta de várias forças políticas para que possamos ter um serviço de bombeiros adequado em Ibaiti e região. É uma situação grave, que tem merecido toda a nossa atenção e que precisa ser solucionada”, destacou o deputado.

Romanelli disse acreditar que haverá um retorno positivo do governo estadual, pois há uma necessidade real de ampliação da estrutura. “São várias cidades que dependem deste serviço do Corpo de Bombeiros”, ponderou. O serviço comunitário abrange, além de Ibaiti, os municípios de Japira, Tomazina, Pinhalão, Figueira, Jaboti e Conselheiro Mairinck.

A reunião com Guto Silva foi acompanhada pelo deputado Alexandre Curi (PSB) e os prefeitos Antonely de Cássio Alves de Carvalho (Ibaiti), Flávio Zanrosso (Tomazina), Dionisio Arrais de Alencar (Pinhalão) e José Carlos Contiero (Figueira) e Ângelo Marcos Vigilato (Japira).