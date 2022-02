Romanelli contrário à federação partidária do PSB com PT

“Entendo que um partido com a história do PSB não pode ficar à sombra de uma federação.”, diz o Deputado

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) se reuniu nesta segunda-feira, 7, em Curitiba, com os deputados federais Aliel Machado e Luciano Ducci, companheiros de sigla, para uma conversa sobre questões internas do partido e uma análise do cenário político estadual e nacional, inclusive a questão das federações partidárias.

Romanelli reafirmou ser contrário a criação de uma federação de partidos envolvendo PT e PSB. Para ele, a união precisa ser melhor discutida. “Embora respeite as coligações e entendimentos nacionais, entendo que um partido com a história do PSB não pode ficar à sombra de uma federação”, afirmou o deputado.

Além de Aliel, Ducci e Romanelli, o PSB tem mais quatro parlamentares: Alexandre Curi, Artagão Junior, Jonas Guimarães e Tiago Amaral.