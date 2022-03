Romanelli confirma mais de R$ 6,6 milhões para Saúde do Norte Pioneiro

Destinados para Jacarezinho e Cornélio Procópio

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) confirmou nesta quinta-feira, 17, a liberação de mais R$ 6,6 milhões para reforçar o sistema público de Saúde do Norte Pioneiro. Os valores serão liberados pelo Governo do Estado para investimentos em Jacarezinho e Cornélio Procópio.

A aplicação dos recursos será autorizada pelo secretário estadual de Saúde, Beto Preto, que acompanhará Romanelli em agendas pela região. Na sexta-feira, 18, pela manhã haverá assinatura do convênio que libera recursos R$ 4 milhões para a construção da Clínica de Fisioterapia da UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná). O evento será as 10 horas, no auditório da Clínica Odontológica da UENP, no Jardim Panorama.

À tarde, Romanelli e Beto Preto assinam dois convênios, no valor total de R$ 2,6 milhões, para investimentos em serviços de Saúde em Cornélio Procópio. Serão destinados R$ 1,3 milhão para a Santa Casa e mais R$ 1,31 milhão para o Cegen (Casa de Saúde Dr. João Lima).

Na sexta, em Cornélio Procópio, Romanelli e o prefeito Amin Hannouche (PSD) visitam o Colégio Estadual Cívico-Militar Monteiro Lobato, que será reformado. Os investimentos nas melhorias da unidade polo, como é conhecido o Colégio, somam mais de R$ 1,2 milhão.

A agenda de Romanelli finaliza em Cambará. Ele retorna à cidade na noite de sexta-feira para participar, às 19h30, na Câmara de Vereadores, da solenidade de entrega do Título de Cidadão Honorário ao empresário e ex-deputado federal Nelson Padovani.