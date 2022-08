Roma em 14 cidades do NP, Noroeste e na Região Central

Participa de encontros com lideranças e prefeitos

Desta quarta-feira, 31, até domingo, 4 de setembro, o deputado estadual Luiz Claudio Romanelli (PSD) estará em 14 cidades do Norte Pioneiro, Noroeste e região Central e participa de encontros com lideranças e prefeitos, da abertura da 10ª Frutfest em Carlópolis e lançamento das campanhas das dobradas com os deputados federais Pedro Lupion (PP) em Bandeirantes, de Aliel Machado (PV) em Ipiranga e de Tião Medeiros (PP) em Paranavaí.

A agenda começa nesta quarta-feira, a partir das 12h. Junto com o prefeito Angelo Vigilato (PSB), Romanelli conversa com os moradores e visita as empresas do comércio de Japira. A partir das 18h, tem reunião com o prefeito João Carlos Bonato (PSB e lança sua campanha em Ribeirão Claro.

Na quinta-feira, 1º de setembro, às 8h30, Romanelli participa do lançamento da campanha do deputado federal Pedro Lupion (PP) em Bandeirantes. Das 9h às 14h, o deputado estadual tem reunião marcada com lideranças e conversa com funcionários das empresas da cidade.

Às 18h, Romanelli lança sua campanha para deputado estadual em Joaquim Távora e às 20h, participa com o prefeito Hiroshi Kubo (PSD) da abertura da Frutfest na Ilha Ponciano em Carlópolis.

Na sexta-feira, 2 de setembro, inaugura o comitê de campanha às 9h em Ribeirão Pinhal e às 14h tem encontro com lideranças e moradores de Abatiá. Às 19h, participa do lançamento do comitê de campanha do deputado federal Aliel Machado (PV) em Ipiranga.

No sábado, 3 de setembro, às 10h30, Romanelli participa do lançamento da campanha do deputado federal Tião Medeiros (PP). E das 14h às 19h, conversa com lideranças e moradores de Terra Rica, Santo Antônio do Caiuá e São João do Caiuá.

No domingo, 4 de setembro, às 11h, o deputado estadual do 32º aniversário de Ângulo. O retorno para Curitiba será no período da tarde. A viagem será de sete horas.