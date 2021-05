Roma e Beto confirmam R$ 20 milhões à hospital

Com 90% das obras concluídas, Regional de Cornélio Procópio atenderá cerca de 250 mil pessoas

O deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli (PSB) confirmou a liberação de R$ 20 milhões para equipar o Hospital Regional de Cornélio Procópio. O anúncio foi feito oficialmente pelo secretário estadual da Saúde, Beto Preto, em reunião com lideranças da região da Amunop (Associação dos Municípios do Norte do Paraná) nesta sexta-feira, 14. Segundo primeiro-secretário da Alep, com o anúncio oficial, Beto Preto reitera o compromisso do governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), que coloca a região como prioridade para investimentos.

“As questões que envolvem a relação com o governo do estado estão acontecendo em Cornélio Procópio, com a boa parceria e a transferência de recursos para investimentos em diversos setores. Eu tenho convicção de que vamos conseguir avançar muito mais nos próximos anos”, disse Romanelli.

Hospital Regional — Com 90% das obras concluídas, o Hospital Regional de Cornélio Procópio vai atender cerca de 250 mil pessoas do Norte do Paraná. O imóvel novo ocupa uma área de quase 8 mil metros quadrados, que foi doada pelo município de Cornélio Procópio. Romanelli explica que, com a brevidade da conclusão das obras, havia a necessidade de buscar recursos para equipar o hospital, com macas, aparelho de raio-x, ultrassom, entre outros equipamentos de extrema necessidade para que a unidade de saúde entre em funcionamento com 100% do atendimento.

O secretário Beto Preto destacou a importância do diálogo com prefeitos e secretários municipais de Saúde, intermediado pelo parlamentar, para o desenho assistencial da unidade, que foi construída com recursos federais. “A regionalização da saúde é plataforma da gestão e tem total atenção do governador Ratinho Júnior. Temos outros hospitais regionais próximos e, por isso mesmo, não podemos criar cobertura concorrente, mas ampliar os serviços de forma a incrementar a assistência, em conjunto com os municípios”, enfatiza o secretário.

O prefeito Amin Hannouche (PSD) assinalou que a proposta é transformar o hospital em um complexo de saúde para o atendimento de toda a região. “Um sonho da população do Norte Pioneiro, de muitas décadas, com grande apoio da Secretaria de Estado da Saúde, e do deputado Romanelli, que sempre lutou com os prefeitos e prefeitas da região para que esse sonho seja concretizado”, avalia Hannouche.

Romanelli e Beto Preto também debateram com as lideranças regionais sobre a implantação do AME (Ambulatório Médico de Especialidades), que tem o objetivo de fortalecer os consórcios de saúde. O terreno para a construção do imóvel também foi doado pela Prefeitura de Cornélio Procópio e a obra será feita pelo Governo do Estado.

Empatia — Romanelli destacou que a notícia da liberação dos recursos, feita pelo secretario Beto Preto é fruto do empenho das lideranças regionais, que insistem em solicitar essa demanda ao governador estadual sempre que têm a oportunidade.

“O Hospital Regional da Amunop mudará o atendimento hospitalar da região e esses investimentos, no valor de R$ 20 milhões, nós conseguimos com a decisão do governador e a atuação forte do secretário Beto Preto, para que possamos fazer a aquisição dos equipamentos e construir juntos uma solução objetiva para a gestão do hospital”, acrescentou, finalizando: “Estamos empenhados desde o início do sonho da construção desse hospital e a minha grande alegria vai ser o dia em que o Hospital estiver funcionando e atendendo as pessoas”, concluiu.