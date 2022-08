Ribeirão Claro manifesta suporte ao deputado Romanelli

Prefeito Bonato confirma que o apoiará

O prefeito João Carlos Bonato (PSB) disse nesta quarta-feira, 24, que Ribeirão Claro apoia o deputado estadual Luiz Claudio Romanelli (PSB) nas eleições de 2 de outubro porque o deputado trabalha muito na representação da cidade junto ao Governo que e nos últimos quatro anos trouxe mais de R$ 15 milhões em obras e equipamentos para a cidade polo do turismo do Norte Pioneiro.

“A relação com o deputado Romanelli não é de agora. Romanelli está sempre presente na cidade e contribuiu, de forma muito significativa, para consolidar Ribeirão Claro como polo turístico do Estado”, disse Bonato.

Na lista de obras apontadas por Bonato estão a construção da mini arena, a reforma e ampliação da UBS Dr. Agnelo Marques de Souza, a reforma da UBS do Distrito da Cachoeira do Espírito Santo e pavimentação de 2,1 quilômetros de estradas com pedra irregular.

Em fase de licitação ou tramitação estão ainda a reforma da escola municipal José Gavioli e da Santa Casa, a construção de um canil, a revitalização da ponte pênsil Alves Lima e a construção de 54 moradias através do Programa Casa Fácil Paraná.

Capital do Turismo – “O deputado Romanelli conseguiu todos esses recursos e vai conquistar muito mais”, disse Bonato ao citar ainda a entrega de equipamentos como caminhões, motoniveladora, van para educação e dois veículos para a saúde.

A capital turística do Norte Pioneiro tem mais de 12 mil habitantes e ainda conserva a vocação rural e produz, além do café de reconhecida qualidade, leite, milho, geleias e compotas. Criação de gado de corte e aves completam esse quadro. No entanto, a economia local se diversificou e a indústria consolidou-se. Ribeirão Claro destaca-se pelas fábricas de laticínios e de móveis.

O potencial turístico e uma atividade econômica em franco crescimento. A localização privilegiada, às margens do Rio Paranapanema, as belas paisagens naturais e a proximidade da Represa de Chavantes atraem turistas de diferentes regiões, em todas as épocas do ano. Balneários, cachoeiras, morros e fazendas são opções preferenciais de lazer que movimentam a economia de pousadas, parques aquáticos e operadoras de esportes radicais.