Renovado, MDB do Paraná nomeia Coordenadores Regionais

Iniciativa faz parte da nova reestruturação da sigla no estado

O MDB do Paraná realizou nesta segunda-feira (07), em Curitiba, um encontro para nomear os coordenadores regionais que terão a missão de ouvir as bases do partido. A novidade faz parte da nova reestruturação da legenda no Paraná.

As coordenadorias foram divididas conforme cada Associação de Municípios, a primeira tarefa dos grupos será de consultar os emedebistas em relação ao convite feito pelo governador para ajudar na condução política do Estado. Após essa consulta, a executiva estadual do MDB terá uma definição do caso.

Os coordenadores irão buscar também homens e mulheres com vontade de trabalhar e disposição de construir um novo MDB, além de pré-candidatos a deputado estadual e federal com representantes de todos os setores.

A reunião foi conduzida pelo presidente do MDB-PR, deputado Anibelli Neto, e contou com a presença dos membros da comissão executiva estadual: deputado federal Sérgio Souza (tesoureiro); deputado estadual Nereu Moura (1° Vice-presidente); Renato Adur (2° Vice-presidente); prefeito de Almirante Tamandaré Gerson Colodel (3° Vice-presidente); prefeito de Jesuítas Junior Weiller (Secretário-geral); Rogério Carboni (Secretário Adjunto); Márcio Marcolino (Tesoureiro Adjunto); prefeito de Tomazina Flávio Zanrosso (Vogal); Paulo Furiatti (Vogal); Luciane Teixeira (Suplente); Roberto Ballico (Suplente); além do ex-governador Orlando Pessuti, do presidente da Fundação Ulysses Guimarães do Paraná, Zeca Melo, e o presidente do MDB Afro do Paraná, Aloisio Nascimento.