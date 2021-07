Regionalização de hospital amplia atendimento, diz Roma

Unidade em Loanda melhora saúde no Noroeste

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) enfatizou nesta quarta-feira, 30, a importância da regionalização da Casa de Saúde e Maternidade Santa Catarina, de Loanda, para atender melhor os moradores do Noroeste paranaense. “É um processo já em estudo e que atende aos interesses de toda a região. Estamos na luta para que os serviços prestados em Loanda sejam ampliados para toda a região, garantindo melhoria e agilidade no atendimento para salvar a vida dos paranaenses”.

O primeiro secretário da Alep acompanhou o prefeito José Maria Pereira Fernandes (Pros) na Secretaria Estadual de Saúde para acompanhar o andamento do processo. Em reunião com o secretário Beto Preto, Romanelli reforçou a importância da regionalização para combater a Covid-19. O deputado Tião Medeiros (PTB) também reforça o apoio.

Infraestrutura — O prefeito Zé Maria recebeu recentemente R$ 17 milhões em investimentos do Estado e União para diversos setores em Loanda. Segundo o prefeito, as verbas serão aplicadas em obras de saneamento, infraestrutura urbana e saúde.

Da Sanepar, R$ 12 milhões vão garantir os ajustes necessários para Loanda se adequar ao novo marco legal do saneamento básico. Com isso, será construída uma nova estação de tratamento de esgoto, com a expansão da rede, objetivando chegar em 90% das residências da cidade, dentre outras melhorias.

Outro R$ 1 milhão, será para pavimentação asfáltica, por indicação do deputado Tião Medeiros (PTB). Por intermédio do deputado federal Toninho Wandscheer (Pros), Loanda vai receber o repasse de R$ 4,7 milhões. O recurso federal será utilizado na pavimentação asfáltica, na aquisição de dois caminhões, uma moto niveladora e um trator caçamba e no custeio para a Saúde.