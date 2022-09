Regionalização da saúde amplia atendimento no NP, avalia Romanelli

Meta é evitar transporte de pacientes em busca de tratamento médico em outras regiões

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) disse que os investimentos do Governo do Paraná na regionalização dos serviços de saúde ampliam o atendimento aos municípios do Norte Pioneiro. Segundo ele, a meta é fortalecer as unidades hospitalares locais, evitando o transporte de pacientes em busca de tratamento médico em outras regiões do Estado.

“Em todo o Norte Pioneiro há investimentos do Governo do Paraná para o fortalecimento do atendimento à saúde dos paranaenses”, destaca Romanelli. Ele cita que em Cornélio Procópio e Santo Antônio da Platina foram aplicados recursos em hospitais regionais, com capacidade para atender mais especialidades médicas. Em Carlópolis, foi entregue um hospital-maternidade, enquanto as Santas Casas de Ribeirão Claro e de Jacarezinho foram ampliadas.

Romanelli lembra que várias ações estão em andamento também nos municípios, cumprindo orientação do governador Ratinho Júnior (PSD), de aproximar cada vez mais os serviços de saúde das pessoas, sobretudo nos pequenos municípios. “O objetivo é prestar atendimento de saúde com qualidade e próximo de onde as pessoas vivem”, observa o deputado.

Recursos — Romanelli acrescenta que, em 2021, o Governo do Estado aprovou a liberação de recursos de mais de R$ 1,81 milhão para Jacarezinho. Dentre os investimentos, estão a reforma de seis UBS (Unidades Básicas de Saúde). Jacarezinho terá ainda a ampliação e construção de unidades para reforçar a Atenção Primária e a construção do Ambulatório Médico de Especialidades e ampliação da Santa Casa.

Jacarezinho também é sede de dois grandes serviços de saúde da Uenp (Universidade Estadual do Norte do Paraná). A instituição ganhou uma Clínica de Fisioterapia e uma Clínica de Odontologia. “São estrutura que atendem a população de diversas cidades do Norte Pioneiro. Um investimento que une melhoria do ensino com atendimento de qualidade”, pontua Romanelli.

Em Santo Antônio da Platina, foram aplicados quase R$ 800 mil na revitalização e adequação do Hospital Regional do Norte Pioneiro, que recebeu também recursos para aquisições de móveis, computadores e pintura.

Maternidade — Em Carlópolis, o Governo do Paraná investiu na construção e ampliação do Hospital São José. Há mais de uma década, a cidade não registrava o nascimento de crianças. Com o investimento, a cidade passou a receber serviços de obstetrícia e ginecologia, facilitando o atendimento à gestante. O investimento foi de mais de R$ 2,5 milhões entre recursos federais, estaduais e da Prefeitura.

Também em 2021, cerca de R$ 300 mil foram investidos na melhoria do atendimento da Santa Casa de Ribeirão Claro. O hospital é filantrópico e é a única unidade de saúde para atendimento hospitalar da cidade, que tem cerca de 12 mil habitantes.

“São obras que atendem às necessidades da população do Norte Pioneiro e que faz com que o atendimento à saúde seja mais rápido e de qualidade. Estamos sempre presentes, ouvindo os prefeitos e atendendo às principais demandas da comunidade. Essa é a nossa forma de fazer política, com resultados, para melhorar a vida das pessoas”, finaliza o deputado Romanelli.