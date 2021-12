Ratinho Junior pode ser reeleito em 1º turno, aponta sondagem

Em segundo Roberto Requião (sem partido), com 21% e terceiro Flávio Arns (Podemos), 9%

A 290 dias das eleições, o governador Ratinho Junior (PSD) é o favorito ao segundo mandato no Palácio, aponta a pesquisa do Instituto Dataveritas divulgada nesta quinta-feira, 16. O governador pode ser reeleito já no primeiro turno em 2 outubro.

No primeiro cenário, Ratinho Junior tem 48,7%; seguido de Roberto Requião (sem partido), com 21%; Flávio Arns (Podemos), 9%; Silvio Barros (PP), 3,4%; e candidato do Psol (1,4%). Nenhum tem 11,7%, e não sabe/não respondeu, 4,8%. Nesse caso, os adversários do governador somam 34,8%.



Num segundo cenário com César Silvestri (Podemos) no lugar de Flávio Arns, os números são mais favoráveis ao governador: Ratinho Junior (51%), Requião (22,3%), Silvio Barros (3,7%0, Cesar Silvestri (2%) e candidato do Psol (1,5%). Nenhum somou 13,7%, e nenhum/sabe, 5,8%.





As eleições serão em 2 de outubro de 2022 para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual.