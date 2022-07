Ratinho Jr enaltece Primeiro secretário

“Deputado é fundamental para a união do Paraná”

O governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) destacou, em pronunciamento por vídeo no final de semana, em Cornélio Procópio, a boa parceria construída com o deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) nos três últimos anos, “tem me ajudado muito nas discussões nos debates da Assembleia Legislativa, mas acima de tudo como representante da população do Paraná”.

No lançamento de sua pré-candidatura à reeleição reuniu mais de 500 apoiadores, cinco deputados, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e lideranças das 49 cidades da mesorregião do Norte Pioneiro.

No encontro, Ratinho Junior disse ainda que Romanelli contribui, e muito, na construção da união política no estado que perdeu muito tempo com “brigas políticas” do passado recente. “Isso fez com que o estado perdesse recursos dinheiro do governo federal, empregos que deixaram de ser gerados no Paraná porque não vieram devido a essa briga política”.

Programas– “Construímos um ambiente de união entre as pessoas, lideranças políticas e a sociedade para vencer a pandemia, para vencer a guerra com os problemas que afetam o mundo inteiro e para colocar o Paraná no patamar de geração de emprego e desenvolvimento com obras de infraestrutura em todo o estado”, completou Ratinho Junior.

Os programas sociais, segundo Ratinho Junior, fazem parte das principais marcas do governo do Estado e citou o Casa Fácil, que considera o maior do país com previsão da construção de mais de 100 mil moradias até sua conclusão. “Temos ainda o Cartão Comida Boa que atende mensalmente mais de 90 mil famílias e o Cartão Futuro que vai atender com o primeiro emprego mais 30 mil jovens até o final deste ano. Tudo isso está sendo construído há quatro anos”.

Presente – “O deputado Romanelli tem um papel fundamental nesse momento de construção e de união política e acima de tudo com uma representação exemplar dos municípios sob sua liderança. Eu gosto muito do Romanelli porque ele está sempre presente nas comunidades, nos bairros e nas cidades que representa”, disse o governador.

Ratinho Junior completou reiterando que os paranaenses querem e esperam que a união pelo estado se amplie e se consolide. “Será cada vez mais forte e precisamos do apoio de todas as lideranças porque estamos em um caminho que transforma o Paraná em um estado mais moderno e inovador no Brasil “.

O encontro contou com a presença do ex-governador Beto Richa (PSDB), da deputada federal Luísa Canziani (PP), dos deputados federais Pedro Lupion (PP), Sandro Alex (PSD) e Aliel Machado (PV), além do deputado estadual Guto Silva (PP) – pré-candidato ao Senado.