Ratinho e Kassab filiam seis deputados estaduais nesta sexta

Serão realizadas durante evento em Curitiba

O PSD do Paraná promove nesta sexta-feira (25), às 12 horas, no Restaurante Madalosso(foto) em Curitiba, um evento para marcar a filiação de seis deputados estaduais.

Entrarão na legenda o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano (PSDB) e toda a bancada do PSB (Partido Socialista Brasileiro) formada pelos deputados Alexandre Curi, Artagão Júnior, Jonas Guimarães, Luiz Cláudio Romanelli e Tiago Amaral.

O evento terá a presença do governador Carlos Massa Ratinho Jr, do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab e de lideranças de todas as regiões do Estado. São aguardadas mais de 1 mil pessoas nos salões do tradicional restaurante do bairro Santa Felicidade .

Com as filiações a bancada do PSD salta de quatro para dez parlamentares. Os novos filiados se juntam aos deputados Cobra Repórter, Francisco Buhrer, Hussein Bakri e Mauro Moraes.

NOVOS FILIADOS – Ademar Traiano tem 37 anos de vida pública, é o atual presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), já ocupou interinamente a chefia do governo em três oportunidades e está no seu oitavo mandato como deputado estadual.

Luiz Cláudio Romanelli está no quinto mandato e nesses 20 anos de vida pública já foi secretário de Estado, líder do Governo e presidente da Cohapar.

Alexandre Curi está no quinto mandato e por duas vezes foi o deputado mais votado do Paraná.

Artagão Júnior foi reeleito em 2018 para o seu quinto mandato. Ele representa a região centro-oeste do estado e Vale do Ivaí e tem forte atuação municipalista.

Jonas Guimarães está no seu quarto mandato e é um representante do Paraná rural, concentrando sua atuação política em Cianorte e região noroeste.

Tiago Amaral é natural de Londrina e, aos 32 anos, assumiu em 2018 o seu segundo mandato com quase 80 mil votos, a quinta maior votação do estado.

EVENTO – A organização do evento enfatiza que o encontro no Madalosso será simples e ocorrerá durante o horário de almoço para marcar a recepção dos seis novos filiados ao partido.

FEDERAIS – Em evento realizado na semana passada durante encontro regional promovido pelo PSD Mulher em Curitiba, já haviam assinado ficha de filiação ao PSD as deputadas federais Luísa Canziani e Leandre Dal Ponte.

Para mais informações sobre o evento de sexta-feira, os interessados podem ligar para o telefone da sede do PSD em Curitiba e falar com Patrícia (41) 3089-4140.

Veja também a filiação da deputada federal Luísa Canziani ao PSD: https://www.npdiario.com.br/politica/governador-abona-filiacao-da-deputada-federal-luisa-canziani/?fbclid=IwAR3yupuOjlasFS7fjg-WjrVaFcR5MY5Jkau5OG1yHXwGwT0Hk0grw99J8XM