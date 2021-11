PTB diz que pedido de parlamentares para destituir diretório nacional é canalhice

“Típica dos políticos profissionais adeptos às velhas práticas”

O PTB afirma em petição enviada ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), que o pedido de parlamentares do partido(ligados a Bolsonaro) para o ministro afastar todos os integrantes do diretório nacional é uma “canalhice típica dos políticos profissionais adeptos às velhas práticas”.

A manifestação do partido foi uma resposta ao pedido de afastamento assinado por Antônio Albuquerque, pai do deputado federal Nivaldo Albuquerque (PTB-AL), e outros petebistas.

No documento, o defensor do PTB ainda cita acusações de supostos crimes praticados pelo político e outros do grupo que faz oposição à atual presidente da sigla, Graciela Nienov.

Moraes encaminhou o pedido dos parlamentares e a manifestação do PTB para a Procuradoria-Geral da República, que deverá se manifestar sobre o caso(Fonte: FOLHAPRESS).