PT do Norte Pioneiro faz reunião no sábado

Decisão do vencedor será no próximo dia 30

“É hora de todos que não aprovaram e não estão satisfeitos com Bolsonaro se unirem em torno de um novo projeto, e hoje esse projeto é Luís Inácio Lula da Silva, mesmo que alguns ou vários tenham divergências e contradições”, disse nesta quarta-feira, dia cinco, o coordenador do PT no Norte Pioneiro. Valter Pereira(fotos abaixo durante visita ao Npdiario com Roberto Requião e o deputado Requião Filho),

No próximo sábado às 14 horas haverá uma reunião de organização da campanha de segundo turno em Santo Antônio da Platina.

Será na rua Dionísio Paiola, 238, ao lado do portão de entrada do Asilo São Francisco, na Vila São José. Essa via começa na pracinha da Vila e termina na entrada do Asilo.

Lula disputará a presidência contra Jair Bolsonaro(PT) no próximo dia 30.

Fotos: Paulo Ribeiro/Especial para o Npdiario