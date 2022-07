PT define Requião na cabeça e Samek vice

Hermas Brandão desistiu de participar da majoritária

A Federação Paraná da Esperança – formada pelo PT, PCdoB e PV – oficializou em convenção, realizada neste sábado (23), a candidatura de Roberto Requião para o governo do Paraná e de Jorge Samek para vice.

Os diretórios estaduais das legendas também definiram os nomes em disputa para Assembleia Legislativa, com 55 candidaturas, e Câmara dos Deputados, com 31 candidaturas (leia a lista abaixo).

O nome da candidatura ao Senado ficará em aberto para definição pela comissão executiva, até o prazo previsto para registro.

A convenção foi realizada no início da tarde no modelo híbrido para cumprir os requisitos legais exigidos pela Justiça Eleitoral. Em agosto, após o registro das candidaturas, está sendo organizado um ato presencial de lançamento da campanha, com a presença de Luiz Inácio Lula da Silva.

Roberto Requião falou da importância dessa campanha. “Nós temos uma tarefa na retomada do processo civilizatório do nosso país. O governo precisa ter identidade com as pessoas, fraternidade e solidariedade. A minha candidatura está colada à de Lula. É o único caminho para a reconstrução de uma nação que respeite seu povo”, disse.

Afirmou que voltará a investir fortemente em educação. “Vamos devolver alegria à sala de aula e teremos um pacto com os professores: para o melhor ensino do Brasil, teremos o melhor salário do país.”

O presidente do PT Paraná, deputado Arilson Chiorato, falou na abertura da convenção sobre a importância de retomar a fraternidade nos governos. “Essa campanha representa a retomada de um Brasil mais justo, fraterno e solidário e que traga de volta o sorriso do povo brasileiro, e no Paraná fazer a retomada do Estado, pois políticas neoliberais privatistas estão retirando o governo do povo”.

CANDIDATURAS DEFINIDAS NA CONVENÇÃO:

CANDIDATO AO GOVERNO DO ESTADO

Roberto Requião

CANDIDATO A VICE-GOVERNADOR

Jorge Samek

CANDIDATURAS A DEPUTADO/DEPUTADA FEDERAL PT-PR

Ademir Prudencio

Admilson De Souza

Ana Carolina Moura Melo Dartora

Anderson Ferreira da Silva

Anderson Teixeira

Andre Fontoura Nogueira

Antonio Tadeu Veneri

Aparecido Biancho

Celio Leandro Rodrigues

Celso Marcos dos Reis

Dalmey Werlang

Elton Carlos Welter

Enio José Verri

Gleisi Helena Hoffmann

Hamilton Luiz Serighelli

Ivan Bribs Rodrigues

Jaqueline Parmigiani

Joaquim Tertuliano Ribas de Andrade

Jose Carlos Becker de Oliveira e Silva

Lenir Candida de Assis

Terezinha dos Santos Dalprai

Thais Julianny T. P. D. Bierbach

Valentina Rocha Virginio

CANDIDATURAS A DEPUTADO/DEPUTADA ESTADUAL PT-PR

Aline Renee Benigno dos Santos

Ana Júlia Pires Ribeiro

Andreia Soares de Lima

Antenor Gomes de Lima

Antônio Simião

Arilson Maroldi Chiorato

Carlos Emar Mariucci

Cicero Pereira de Souza

Claudir Messias da Rosa

Domingos A. Gonçalves da Cruz Junior

Elizabeth Waleski de Freitas Piccinin

Fernando Rosembaum

Geverson Tramontin Silveira

Giorgia Tais Xavier Prates

Isabel Cristina Diniz

Janete Alves Ramos

Jaqueline Hardt Silveira

João Airton Paulista

Jorge Silveira de Souza Junior

Jose Adilson Stuzata

Jose Cirineu Machado

Jose Gilson Feitosa da Silva

José Rodrigues Lemos

Josete Dubisaski da Silva

Juliana Chagas da Silva Mittelbach

Lucas Aparecido Ramos

Luciana Guzella Rafagnin

Luiz Ernani da Silva Filho

Luiz Henrique Dias da Silva

Magnus Eduardo Goulart

Marco Roberto Escumação

Margarete Lopes Iung

Maria Nysa Moreira Nanni

Maurício Thadeu de Mello e Silva

Nelson Silva de Souza

Nilsa Ramos

Paola F. G. Medeiros Moreira Teodoro

Paulo Humberto Porto Borges

Regiane do Carmo

Renato de Almeida Freitas Junior

Rita de Cassia Ferreira Lins e Silva

Rosaria Barbosa Lopes Nascimento

Vanessa Souza Ortiz

CANDIDATURAS A DEPUTADO/DEPUTADA FEDERAL – PCdoB-PR

Adriano Esturilho

Amabile Marchi

Edna de Baru

Marcio Sanches

CANDIDATURAS A DEPUTADO/DEPUTADA ESTADUAL – PCdoB-PR

Angelo Stroparo

Larissa Souza

Eliacir França

José Daniel da Silva

CANDIDATURAS A DEPUTADO/DEPUTADA FEDERAL – PV-PR

Aliel Machado Bark

Juliana Akel

CANDIDATURAS A DEPUTADO/DEPUTADA ESTADUAL – PV-PR

Cleusa Rosane Ribas Ferreira

Maria Letícia Fagundes

Karoline Tartas

Antônio Sérgio de Freitas

Geraldo Stocco Filho

Alessandro Torquato

Renato Mocellin

José Natal Cândido Pereira