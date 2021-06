PSD e PP juntos; Guto pode ser candidato ao senado

É o quadro que está se desenhando para as eleições majoritárias de 2022

A presidente estadual dos Progressistas, deputada Maria Victória, e o governador Carlos Massa Ratinho Jr se reuniram nesta segunda-feira (7) em Curitiba para selar a união do PSD e do PP para 2022.

O líder do governo Bolsonaro Ricardo Barros pretende buscar um novo mandato na Câmara Federal e Cida Borghetti já adiantou que não disputará as eleições, pois quer se dedicar ao cargo de conselheira na Itaipu Binacional. Assim, tudo indica que o pré-candidato ao Senado do grupo será mesmo o atual secretário da Casa Civil, deputado estadual licenciado Guto Silva, de 44 anos.

O PP adiantou ao governador que pretende um espaço na chapa majoritária (vice ou senado). Entre os nomes possíveis estão também o prefeito de Londrina Marcelo Belinatti, Dilceu Sperafico, Maria Victória, Luiz Carlos Martins e o ex-prefeito de Maringá, Silvio Barros II.

O encontro no Palácio Iguaçu contou com a presença da ex-governadora Cida Borghetti, do prefeito de Londrina Marcelo Belinati, do deputado federal Ricardo Barros, do deputado estadual Luiz Carlos Martins, do ex-deputado federal Dilceu Sperafico, do secretário-geral do PP Daniel Cordeiro, do vice-governador Darci Piana e dos secretários estaduais João Carlos Ortega e Guto Silva.

A aliança entre os dois partidos é vista como natural, uma vez que ela ocorreu em vários municípios em 2020. Há consenso entre as duas siglas de que o clima de estabilidade política alcançado pelo Paraná deve ser priorizado em torno de uma aliança que seja melhor para o Estado.