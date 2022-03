PSD do Paraná recebe mais seis deputados estaduais

Evento de filiação ocorreu nesta sexta-feira (25)

O PSD do Paraná ganhou o reforço de seis deputados estaduais nesta sexta-feira, 25. A filiação dos deputados Ademar Traiano, Alexandre Curi, Artagão Junior, Luiz Claudio Romanelli, Tiago Amaral e Jonas Guimarães aconteceu em Curitiba, com a presença do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e do governador Ratinho Junior.

O encontro realizado no restaurante Madalosso reuniu cerca de 1.000 pessoas. Estiveram presentes secretários de Estado, deputados estaduais e federais, prefeitos, vereadores e lideranças políticas de diversas regiões do Estado. “Somos o maior partido do Paraná. Dos 399 municípios, 131 prefeituras são comandadas por prefeitos do PSD, incluindo 9 das 10 principais cidades do estado”, destacou o governador Ratinho Junior.

Perfil dos novos filiados:

Ademar Traiano é deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Paraná. Tem uma trajetória de 38 anos anos na vida pública e já ocupou interinamente a chefia do governo em três oportunidades e está no seu oitavo mandato como deputado estadual.

Tiago Amaral é um jovem deputado de 32 anos que exerce o segundo mandato. Natural de Londrina, reelegeu-se em 2018 com votos em todas as regiões do Estado.

Artagão Junior foi reeleito em 2018 para o seu quinto mandato. Ele representa a região Centro-Oeste do Estado e o Vale do Ivaí com forte atuação municipalista.

Alexandre Curi é neto de Anibal khury, uma das mais notáveis lideranças do Paraná, e exerce o quinto mandato na Assembleia Legislativa. Por duas vezes foi o deputado mais votado do Estado.

Luiz Claudio Romanelli também está no quinto mandato e tem uma vasta folha de serviços prestados ao Paraná. Além da atuação como parlamentar, já foi secretário de Estado e presidente da Cohapar.

Jonas Guimarães está no seu quarto mandato e é um legítimo representante do Paraná rural, concentrando sua atuação política em Cianorte e região noroeste.

O PSD foi a sigla que mais cresceu nas últimas eleições municipais. A legenda elegeu 131 prefeitos eleitos. Em 2018, foram eleitos seis deputados estaduais e quatro deputados federais.