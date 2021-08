PSB debate alianças para eleições de 2022

Os deputados do PSB (estaduais e federais) terão protagonismo na definição das alianças

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) deve ir a Brasília nesta terça-feira, 24, para discutir com as lideranças nacionais o posicionamento do partido em relação à eleição de 2022. A pauta do encontro envolve a composição de alianças para disputa à presidência da República e também o cenário eleitoral do Paraná.

Segundo Romanelli, a convocação partiu do presidente da sigla, Carlos Siqueira, que no último final de semana reuniu o diretório nacionall. Segundo o deputado, o partido está inclinado a uma aliança com o Lula, mas há uma ala bastante significativa que mantém uma proximidade muito grande com o ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes. “Não tem nada definido ainda”, disse.

No Paraná, o PSB tem um diálogo aberto com o govenador Ratinho Junior (PSD), informa Romanelli, completando que os cinco deputados estaduais e dois federais deverão ter bastante protagonismo na definição das alianças para as eleições de 2022. “Todos deverão disputar a reeleição para os cargos que exercem. Esta é uma prioridade do partido”, avaliou.