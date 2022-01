Prosseguem em ritmo acelerado as obras no novo Hospital de Ibaiti

Centro Cirúrgico será ampliado em toda estrutura de atendimento com equipamentos de última geração

Seguem em ritmo acelerado as obras do novo Hospital Municipal de Ibaiti. Estão sendo investidos R$ 8.875.252,03, com recursos do convênio firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde através do Fundo Estadual de Saúde do Governo do Paraná no valor de quatro milhões de reais e o restante com recursos do Município de Ibaiti através do executivo e contrapartida da Câmara de Vereadores.

A liberação dos recursos junto ao Governo do Estado se deu no mês de agosto de 2020 quando o prefeito Dr. Antonely Carvalho esteve na Secretaria de Estado da Saúde, em Curitiba para a assinatura do projeto juntamente com o secretário de Saúde do Paraná Beto Preto. Na ocasião também esteve presente o deputado estadual Alexandre Curi representante do município de Ibaiti na Assembleia Legislativa do Paraná.

Dr. Antonely ressaltou ser importante a parceria do Município com o Estado na gestão da saúde principalmente neste momento de pandemia.

“Essa união mostra o compromisso do governador Carlos Massa Ratinho Junior com a saúde dos ibaitienses. Estamos felizes em reformar e ampliar o nosso Hospital Municipal e agradecemos todo o empenho do secretário de Estado da Saúde Beto Preto e do deputado Alexandre Curi na liberação dos recursos”, comentou o prefeito. O prefeito também agradeceu a 17ª legislatura e a atual legislatura da Câmara de Vereadores pelos recursos repassados do Legislativo ao Executivo para a execução da obra.

Estão sendo reformados e ampliados a Recepção e Ala de Emergência, Enfermarias, Pediatria, Maternidade, Enfermarias Cirúrgicas, Central Farmacêutica, Cozinha Central, Lavanderia, Laboratório Municipal, Centro Cirúrgico, Sistema de Prevenção de Incêndio, Instalações Hidráulicas e Sanitárias, Instalação Elétrica, Sistema de Gases Medicinais e Sistema de Ar Condicionado

O Laboratório Municipal será ampliado adequando com as normas da Vigilância Sanitária e ANVISA, com sete salas, banheiros exclusivos, com equipamentos modernos onde serão realizados exames básicos atendendo a demanda dos Postos de Saúde e Hospital. Com a ampliação do Laboratório o Hospital Municipal passará a ter autonomia de 80% dos exames realizados sem a necessidade de fazer exames fora.

O Centro Cirúrgico passará por uma grande reforma e ampliação em toda a sua estrutura de atendimento. Após as obras, o Centro Cirúrgico contará com duas novas Salas Cirúrgicas com equipamentos de última geração, como Aparelho de Anestesia, Foco Cirúrgico, Mesa Cirúrgica semiautomática, Respirador, Monitor Multiparamétrico, além de todos os itens de instrumentação novos recém adquiridos, para uso exclusivo do Centro Cirúrgico.

A reforma e ampliação vão possibilitar, após concluídas, um grande aumento no volume e qualidade dos atendimentos realizados pelo Hospital Municipal.