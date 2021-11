Proposto título de Cidadão Benemérito à procurador

Deputados apresentam projeto de lei para o decano do Ministério Público



Os deputados Luiz Cláudio Romanelli (PSB), Alexandre Curi (PSB) e Ademar Traiano (PSDB) apresentaram projeto de lei nesta terça-feira, 16, da Assembleia Legislativa para a concessão de título de Cidadão Benemérito do Paraná ao Procurador de Justiça Hélio Airton Lewin, decano do Ministério Público do Paraná.



Lewin ingressou no MP como promotor de Justiça em 1971, com passagens por diversas cidades, tornando-se procurador em 1991. Foi diretor-secretário, diretor da Escola Superior do Ministério Público, Promotor-Corregedor, Corregedor-geral por dois mandatos, entre 1997 e 20021, e é membro do Conselho Superior do Ministério Público. Além disso, atuou como moderador em diversos órgãos colegiados da entidade.



História – “Esta homenagem é em razão da rica história construída pelo procurador Lewin ao longo da sua trajetória profissional. Uma pessoa dedicada a buscar o bem comum, que ganhou respeito e admiração por onde passou e hoje é detentor de vários títulos de cidadania nas cidades onde atuou”, apontou o deputado Romanelli.



Segundo Romanelli, o procurador personifica a importância do Ministério Público na busca do equilíbrio social e na defesa dos interesses legítimos da população. “É um defensor da cidadania, dos direitos e dos deveres da sociedade”, ressalta o deputado.