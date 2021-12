Projetos de Cobra Repórter entram em votação na CCJ

Propostas são: “Agosto Cinza” e título Capital Estadual da Agrotecnologia e Inovação para Londrina

Além do projeto que trata do Programa de Incentivo e Facilitação de Inventários, Arrolamentos e Doações, visando um amplo parcelamento para pagamento do Imposto Sobre a Transmissão Causa Mortis e Doações (ITCMD), outras duas propostas do deputado Cobra Repórter estarão em votação na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná (CCJ), que visa incluir o “Agosto Cinza”, mês de reflexão e promoção de eventos sobre prevenção e combate à incêndios, no calendário oficial de eventos do Paraná e a que concede ao município de Londrina o título de Capital Estadual da Agrotecnologia e Inovação.

“São dois projetos de fundamental importância para o Paraná e para a região de Londrina. Em relação aos incêndios, lembramos a tragédia da Boate Kiss, cujo caso está em julgamento agora, ou do CT do Flamengo, que vitimou muitas pessoas. Não temos cultura de prevenção e proteção contra incêndios e, por isso, tragédias destroem edifícios ou deixam dezenas de mortos em nosso país. Queremos mudar isso”, reforçou Cobra Repórter.

O outro projeto, que concede o título de “Capital Estadual da Agrotecnologia e Inovação” para Londrina, reforça que Londrina é destaque nos cenários estadual e nacional na área de tecnologia e inovação e transformou-se no maior polo de investimentos neste setor de agrotecnologia que só cresce, no Brasil e no mundo. A cidade vem atraindo indústrias, empresas e pessoas para o desenvolvimento de oportunidades nesta área e recebendo reconhecimento em todos os níveis.