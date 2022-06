Professora Juscéia Garbelini recebe homenagem no T0

Recebeu nome de escola municipal

Juscéia Garbelini (fotos) era professora no Norte Pioneiro. Iniciou sua trajetória na educação, em Santo Antônio da Platina.

Foi professora na Escola Edith de Souza Prado de Oliveira, no Colégio Estadual Rio Branco, e na Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), antiga FAFIJA.

Ela sonhava em explorar novos horizontes, por isso partiu com sua família para Palmas – TO. Possuía um currículo acadêmico admirável: Mestre em Letras pela UNESP e Doutora em Linguística pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Consagrou-se professora adjunto IV da Universidade Federal de Tocantins (UFT), como docente no Curso de Letras do Campus de Porto Nacional (TO) e na gestão, como diretora de Programas Especiais em Educação, Pró – Reitora de Ensino (PROGAD), diretora eleita do Campus de Porto Nacional e Pró-Reitora de Assuntos Estudantis (PROEST) entre outras atuações relevantes. Também foi secretária municipal da Educação de Palmas no período de 2019-2021.

Faleceu em 05 de agosto de 2021, aos 64 anos de idade, devido a carcinoma urotelial. Sua trajetória foi muito relevante tanto no âmbito social, familiar e cultural, deixando para a sociedade um grande legado.