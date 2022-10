Conscientização contra câncer de mama, pede Luciana

Evento do Outubro Rosa aconteceu no Palácio Iguaçu

A primeira-dama do Estado e presidente do Conselho de Ação Solidária, Luciana Saito Massa, destacou nesta quarta-feira (19) a importância da conscientização para prevenção e combate ao câncer de mama, durante evento do Outubro Rosa, realizado no Dia Mundial do Combate ao Câncer de Mama, no Palácio Iguaçu.

“Esse é o tipo de câncer que mais mata as mulheres. Precisamos esclarecer o quanto é importante trabalhar na prevenção, no diagnóstico precoce, e levar essa informação para quem mais precisa”, ressaltou Luciana. O câncer de mama é um dos mais comuns em mulheres, e é causado pela multiplicação anormal de células, que formam um tumor, podendo ainda invadir outros órgãos.

A secretaria estadual da Saúde estima que neste ano, no Paraná, devam ser registrados mais 3.470 novos casos da doença e 990 novos diagnósticos de câncer do colo do útero.

O vice-governador Darci Piana também falou sobre a necessidade de atenção para outros tipos de doenças. O de colo do útero, por exemplo, é o terceiro tipo mais frequente (exceto o câncer de pele não melanoma) e corresponde à quarta causa de mortes pela doença no Brasil. “Essa é uma parcela da nossa contribuição. O mês de outubro é o mês rosa, para as mulheres se prevenirem contra o câncer de mama e tantas outras doenças que são correlatas, antecipando esses problemas”, disse o vice-governador.

Durante o evento, a primeira-dama apresentou o projeto Ame-se, plataforma do Governo do Estado criada para ser um suporte de informações que possam orientar o público feminino de forma mais simples e descomplicada sobre diversos assuntos, principalmente relacionados à saúde pública. Além disso, servidoras que tiveram a doença deram depoimentos sobre o diagnóstico, tratamento e cura.

A solenidade contou ainda com uma apresentação surpresa do Balé Teatro Guaíra e do maestro Dirceu Saggin, acompanhado de suas filhas, que cantaram canções da música popular brasileira.

CAMPANHA – Desde 2019, o governo estadual promove a campanha do Outubro Rosa, que dissemina a conscientização sobre a necessidade do controle do câncer de mama. O objetivo é motivar a prevenção, também, do câncer do colo de útero em todo o Estado, envolvendo os municípios, a fim de contribuir ainda mais com o movimento internacional que acontece ao longo do mês.

Para reforçar ainda os cuidados, a secretaria estadual da Saúde elaborou uma Nota Técnica com orientações sobre a doença e ações a serem desenvolvidas pelos municípios. O documento, direcionado aos gestores e profissionais da Rede de Atenção à Saúde, busca a mobilização, o compartilhamento de informações e rastreamento para exames periódicos das mulheres.

A nota pede especial atenção para que sejam identificadas em seus territórios mulheres negras, quilombolas, indígenas, migrantes, rurais, pescadoras, ribeirinhas, ilhéus, caiçaras, faxinalenses, privadas de liberdade, ciganas, acampadas e assentadas, em situação de rua, caminhoneiras, dentre outras, conforme a faixa etária alvo e periodicidade dos exames citados.

AÇÕES – O Governo do Estado disponibiliza mais 1,2 milhão de exames citopatológicos do colo do útero durante o ano, fazendo uma média de 100 mil exames por mês, em todo o Paraná. Durante o Outubro Rosa a oferta de exames triplica, chegando a 300 mil.

A Sesa promove também a busca ativa de mulheres dentro da faixa etária para que façam os exames de rastreamento e orienta os municípios para a importância da vacina do HPV, uma estratégia de proteção contra o câncer do colo do útero, além de incentivar o atendimento ampliado, em horários alternativos, durante a semana.

A recomendação é que os exames da mama ocorram a cada dois anos para mulheres entre 50 a 69 anos, e o exame citopatológico do colo uterino (Papanicolau) a cada três anos em mulheres de 25 a 64 anos, se os resultados estiverem normais. Ele pode ser feito em qualquer unidade de saúde.

NÚMEROS – De acordo com o Painel de Oncologia do Ministério da Saúde, em 2019 foram diagnosticados 3.687 casos de câncer de mama em mulheres residentes no Paraná. Em 2020 o Estado registrou 3.313 ocorrências, uma queda de 11%. Em 2021 os números voltaram a crescer, passando para 3.541, o que representa um aumento de 7% em relação ao ano anterior. Em 2022 já são 1.988. Há um aumento expressivo nos casos desde 2014. Foram 25.258 nos últimos nove anos. Os números de 2020 podem estar associados à pandemia, com consequente subnotificação.

Dados do Sistema de Informação do Câncer (Siscan) mostram que houve 347.319 mamografias em 2019 no Paraná. Em 2020, por conta da Covid-19, o número caiu para 191.048 exames, uma redução de 45%. Com o cenário mais favorável e a vacinação da população, 2021 fechou com 239.963 mamografias, o que demonstra um aumento gradativo do número de exames. Em 2022, até setembro, foram 199.050.

Já o câncer de colo de útero é causado pela infecção persistente por alguns tipos de HPV (papilomavírus humano). Dados do Ministério da Saúde mostram que em 2019 foram 1.389 casos de câncer de útero no Paraná. Em 2020 o número foi um pouco menor, com registro de 1.335 ocorrências. Já em 2021, houve 1.497 diagnósticos positivos.

Os resultados de 2020 também podem ter sofrido impacto da pandemia, principalmente em relação à subnotificação. No ano passado foram realizados 483.672 exames citopatológicos de rastreamento – 33% a mais do que em 2020, que registrou 362.728 exames.

PRESENÇAS – Participaram do evento a esposa do vice-governador Darci Piana, Maria José Piana; o secretário-chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega; a deputada estadual Mara Lima; as superintendentes da Cultura, Luciana Casagrande; de Desenvolvimento Econômico e Social, Keli Guimarães; de Ação Solidária, Cristina Ricordi; e a diretora do Museu Oscar Niemeyer, Juliana Vosnika, e demais autoridades.