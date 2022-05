Anibelli Neto acha que senadora pode surpreender

O presidente do MDB do Paraná, deputado Anibelli Neto (foto e vídeo) está otimista com a pré-candidatura à presidência da correligionária, Simone Nassar Tebet.

Ela é advogada, professora, escritora e política brasileira e atualmente, ocupa o cargo de senadora pelo estado de Mato Grosso do Sul.